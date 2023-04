Vlissingen stemt met krappe meerderheid voor excuses slavernijverleden

De gemeenteraad van Vlissingen vindt met veertien tegen twaalf stemmen dat de Zeeuwse stad op 1 juli excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden. Het raadsbesluit is verrassend, want in de aanloop naar de stemming waren de voorstanders in de minderheid.

De Vlissingse SGP wilde het voorstel om excuses voor de rol van de stad aan te bieden donderdagavond wijzigen. De excuses moesten niet vooral draaien om de rol van het stadsbestuur, maar juist om de "onvoldoende en eenzijdige aandacht" van Vlissingen voor het slavernijverleden in de afgelopen decennia.

Ook moeten er excuses komen voor "het onvoldoende getoonde begrip voor de gevoelens van de nazaten van de tot slaaf gemaakten". Bovendien zou de stad volgens de SGP "alleen voor de eigen fouten oprecht spijt" kunnen betuigen.

Keti Koti Zeeland zegt in een reactie dat excuses voor het slavernijverleden van "juist een stad als Vlissingen" belangrijk zijn. "Ze kunnen bijdragen aan het besef van Nederlanders dat overal in ons land is verdiend aan slavernij", zegt woordvoerder Angelique Duijndam tegen NU.nl.

"Van die geschiedenis zijn niet alleen sporen te vinden in grote steden als Amsterdam. Ook op minder voor de hand liggende plekken, zoals Drenthe en Overijssel."

'Excuses gaan juist niet over persoonlijke verantwoordelijkheid'

De laatste toevoeging van de SGP, die het niet haalde, is volgens Keti Koti Zeeland "bitter". "Excuses voor het slavernijverleden gaan juist niet over persoonlijke verantwoordelijkheid", licht Duijndam toe. "Ze gaan over de verantwoordelijkheid als bestuurder. Over wat mis is gegaan in het verleden. Niet over je eigen fouten."

De bekende admiraal Michiel de Ruyter werd in 1607 geboren in Vlissingen. Historici verschillen van mening of hij betrokken is geweest bij de handel in tot slaaf gemaakte mensen en de kolonisatie van gebieden buiten Nederland.

Een standbeeld van de omstreden admiraal kijkt in Vlissingen uit over de zee. In en rond de stad staan nog altijd de statige huizen van kooplieden die rijk werden in de toenmalige koloniën.

Het Vlissingse Lampsinshuis werd in 1641 gebouwd door een rijke koloniale reder. Het is nu een museum. Foto: Rene Olsthoorn

Kritiek op 'passieve' burgemeester en wethouders

De gemeenteraad van Vlissingen besprak donderdagavond onder toeziend oog van veel media een voorstel van de ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdA en D66.

De vijf partijen wilden dat de burgemeester en wethouders op 1 juli namens het gemeentebestuur excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad. Het is dan precies 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland ook in de praktijk voorbij was.

Twee Vlissingers spraken de gemeenteraad toe. "Excuses zijn geen loze woorden", reageerde Margaret Koster op eerdere uitspraken van 50PLUS.

Ook Julien 'Jules' Bottse voerde het woord. De nazaat van tot slaaf gemaakten en "al 53 jaar inwoner" van de stad sprak met klem tegen dat excuses voor de voorstanders zouden draaien om financiële compensatie. "Dat is pertinent onwaar. Ik sta hier voor erkenning."

Meerdere Vlissingse partijen hadden kritiek op de burgemeester en wethouders van de stad. Het dagelijks bestuur had meer eigen initiatief moeten tonen, in plaats van een besluit over het aanbieden van excuses bij de gemeenteraad neer te leggen.

Het slavernijverleden van Vlissingen in het kort Tussen 1750 en 1780 vervoerden Vlissingse schepen zo'n 60.000 tot slaaf gemaakte mensen uit Afrika. Ter vergelijking: Vlissingen zelf telde toen ongeveer tienduizend inwoners. In een in 2021 verschenen onderzoek in opdracht van de gemeente wordt Vlissingen "de onbetwiste hoofdstad van de Nederlandse slavenhandel" genoemd. Op het hoogtepunt van de Vlissingse handel in slaafgemaakten was mogelijk een kwart van de lokale economie direct of indirect verbonden met de trans-Atlantische handel. Vlissingers waren betrokken bij de oprichting van koloniën voor tot slaaf gemaakte mensen. Ze droegen volgens onderzoekers bij aan het ontstaan van "de op slavenarbeid gebaseerde plantage-economie".

'We profiteren nu nog steeds via bijvoorbeeld de aardappel'

Het kabinet bood in december 2022 namens de Staat excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Premier Mark Rutte concludeerde dat racisme en discriminatie in het heden deels het gevolg zijn van het slavernijverleden. Het kabinet beloofde onder meer een fonds op te zetten om de doorwerking van dat verleden tegen te gaan.

Toch vindt Duijndam van Keti Koti Zeeland dat ook "alle steden afzonderlijk" hun excuses moeten aanbieden. Dat zou helpen om Nederlanders bewuster te maken van de invloed van het verleden op het heden.

"De 'oer-Hollandse' aardappels op ons bord? De maiskolven waar we onze koeien mee voeren? Ze hebben hun oorsprong in Zuid-Amerika", zegt ze. "Door de koloniale geschiedenis profiteren we daar nu van, net zoals van ons slavernijverleden. We zijn in Nederland meesters in wegkijken van ons verleden en hoe dat doorwerkt in ons huidige leven."