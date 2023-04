Amsterdamse basisschool houdt zeker een dag deuren dicht na online dreigement

Een Amsterdamse basisschool houdt donderdag de deuren gesloten vanwege een online dreigement. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door AT5 en Het Parool

Het gaat om basisschool Samenspel in het stadsdeel Zuidoost. De school heeft zelf besloten de deuren dicht te houden.

De politiewoordvoerder kan niet ingaan op de aard van het dreigement. Daar wordt onderzoek naar gedaan. "We nemen de dreiging serieus."

AT5 heeft een brief in handen die het schoolbestuur naar ouders en verzorgers van leerlingen heeft verstuurd. Daarin staat dat het dreigement een reactie is op een TikTok-bericht van een schoolmedewerker. Het bestuur is daarvan geschrokken en heeft aangifte gedaan.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een school online is bedreigd. Begin april bleef een middelbare school in Zaandam dicht vanwege een dreigmail. De afzender schreef de leerlingen en docenten iets te willen aandoen.