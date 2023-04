Eurojackpot zoekt al ruim vier maanden naar winnaar van bijna 500.000 euro

Deelnemers aan de Eurojackpot doen er goed aan hun oude loten nog eens goed te bekijken. De loterij is al bijna vijf maanden op zoek naar de persoon die op 20 december bijna 467.000 euro heeft gewonnen.

Het betreffende lot is gekocht in de Albert Heijn aan de Langestraat in Hilversum. De winnende nummers zijn 6-11-26-43-49 en de bonusgetallen 5 en 8. De winnaar heeft de nummers en één van de bonusgetallen goed voorspeld.

Eurojackpot vermoedt dat de winnaar uit de buurt van Hilversum komt. "Maar winnaars blijven altijd anoniem. Dat is in dit geval lastig, want wij weten niet wie de gelukkige is", zegt een woordvoerder. Eurojackpot zal de komende dagen in Hilversum proberen de winnaar op te sporen.