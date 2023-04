Politie las al mee met miljard criminele appjes: honderden arrestaties verricht

De Nederlandse politie heeft meer dan een miljard chatberichten van criminelen in het bezit. Door het kraken van versleutelde communicatiediensten werden al zeker zestig drugslabs ontmanteld, 170.000 kilo cocaïne in beslag genomen en ruim duizend zware wapens gevonden.

Eind februari bracht het korps opnieuw een bericht naar buiten over een gekraakte communicatiedienst. Toen ging het om het bedrijf Exclu, dat zo'n drieduizend gebruikers had. Maar in 2016 (Ennetcom), 2020 (EncroChat) en 2021 (Sky ECC) konden honderden miljoenen berichten worden meegelezen.

"En de teller loopt nog altijd op", zegt politiechef Oscar Dros in gesprek met AD. Hij spreekt van een 'gamechanger' in zijn vak. "We hebben goud in handen, het biedt ongekende mogelijkheden."