Weerbericht: De dag begint wisselvallig, maar later wordt het droog en zonnig

Vandaag is er kans op regen en harde windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur. 's Ochtends kan er een bui vallen. In de middag is het vaak droog en komt de zon kijken.

Tijdens de harde windstoten wordt het tussen de 5 tot 7 graden. Wanneer het minder hard gaat waaien, kan het tussen de 11 en 13 graden worden.

Vooral in het noorden en noordoosten van het land kunnen we in de ochtend rekenen op regenval. Op andere plekken blijft het droog, en breekt de zon geregeld door. In de loop van de ochtend nemen de harde windstoten af.

Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Ook in de avond blijft het bijna overal droog.

Vannacht wordt het kouder en kan het een graadje vriezen. Dan kunnen er ook mistbanken ontstaan.