Ouders die baby achterlieten in container verdacht van moord op andere baby

De ouders van de baby die in 2021 werd achtergelaten in een ondergrondse container in Amsterdam, worden ook verdacht van een moord op een andere baby. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool

Wanneer die moord zou hebben plaatsgevonden, wil het OM niet zeggen. Een woordvoerder kan alleen bevestigen dat die is gepleegd voor het moment dat de andere baby in de container werd achtergelaten.

Die baby werd gevonden nadat iemand melding had gemaakt van geluiden van het kind. De brandweer trof de baby vervolgens aan in een Jumbo-tas in de ondergrondse container aan de Meernhof in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost.