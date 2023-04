Hallo allemaal, wordt het onderwijs straks genderneutraal?

Leerkrachten die straks geen 'jongens en meisjes' meer zeggen, maar bijvoorbeeld 'leerlingen'. Het is een van de voorstellen uit de taalgids, die het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) woensdag presenteerde aan het middelbaar onderwijs. Wat staat er verder in de gids? Wat wil de belangenvereniging ermee bereiken? En wordt alles op school nu genderneutraal?

Het LAKS wil met de taalgids (pdf) "bijdragen aan een inclusiever schoolklimaat, waarin iedere leerling gelijk is". Zo zouden docenten geen 'hij of zij', maar 'die of diegene' kunnen zeggen. Ook zouden scholen geen 'gehandicapt kind' meer moeten zeggen, maar 'leerling met een beperking'.

De actiegroep moedigt ook aan om bijvoorbeeld te spreken van een 'brandweerkracht' in plaats van een 'brandweerman'. Er werken namelijk niet alleen mannen bij de brandweer.

In die lijn heeft het LAKS het idee om naast een M of V ook een X als genderaanduiding toe te staan op schoolpassen, of om juist géén geslacht meer te registreren als school. En als docenten leerlingen in groepjes indelen, dan liever niet op basis van gender, raadt het LAKS aan.

Maar de taalgids gaat niet alleen over hoe leerlingen aangesproken moeten worden. Het gaat ook om termen als 'blijven zitten', dat volgens het LAKS plaats moet maken voor 'doubleren'.

Verder wil de organisatie onder meer af van de term 'hoog- en laagopgeleiden'. In plaats daarvan kunnen scholen beter mbo-, hbo- en wo-opgeleiden gebruiken. Ook wil het LAKS af van termen zoals 'achterstandsleerling', 'witte en zwarte scholen' en 'excellente scholen'. Die benamingen vergroten de kansenongelijkheid volgens het LAKS alleen maar.

Foto: ANP

De taalgids is geen lijst met verboden woorden, maar een opsomming van tips. Het LAKS beseft zelf ook dat het niet over het taalgebruik op scholen gaat. De enigen die daarover gaan, zijn namelijk de scholen zelf. De belangenbehartiger wil met de gids slechts een "discussie" over taalgebruik in het onderwijs beginnen.

Volgens de VO-raad is de discussie relevant, omdat die ook in andere delen van de samenleving speelt. "Het is goed om er als school over na te denken", zegt een woordvoerder van de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. De raad ziet ook dat leerlingen en ouders hier aandacht voor vragen. Niet overal, "want er zijn heel veel verschillende scholen".

De VO-raad heeft de taalgids op verzoek van het LAKS vooraf wel gelezen, maar heeft inhoudelijk niet bijgedragen. De raad wil dan ook niet op elk los voorstel van het LAKS ingaan, behalve dat de VO-raad wel achter het plan staat om te stoppen met de termen 'lager en hoger onderwijs'. Die geven namelijk een "waardeoordeel" af.

Ook minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil af van de termen 'hoger' en 'lager'. Hij wil dat het mbo als volwaardige vervolgopleiding wordt gezien naast het hbo en wo. Utrecht heeft als eerste Nederlandse gemeente gehoor gegeven aan die oproep door te stoppen met de termen.