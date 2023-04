President Macron op staatsbezoek in Nederland: zo ziet dat eruit

Macron hield in het Haagse theater Amare een toespraak over de toekomst van Europa. In het publiek rolden actievoerders een spandoek uit met de leus 'President of Violence and Hypocrisy'. Een van de demonstranten is door de politie opgepakt vanwege "mogelijke wanordelijkheden" en werd dezelfde avond weer vrijgelaten.

Foto: ANP