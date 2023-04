Ontslag directeur kennisinstituut voor emancipatie wordt alsnog 'bloody and dirty'

De oud-directeur van Atria, Kaouthar Darmoni, zegt dat ze ten onrechte wordt weggezet als een crimineel. Volgens het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis is ze terecht ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. In de rechtbank van Amsterdam klonken woensdag van beide kanten stevige verwijten.

Het draaide in de rechtbank niet om een strafzaak, maar om arbeidsrecht. De vraag is of Atria het contract van Darmoni eind december vorig jaar zomaar had mogen vernietigen. Dat kan alleen als er sprake is van een zogeheten dwaling of bedrog.

Volgens Atria kon dit zeker. Darmoni zou hebben gelogen in haar cv. Daarnaast zou ze schuldig zijn aan (seksueel) grensoverschrijdend en intimiderend gedrag. Uit een onderzoek van bedrijfsrecherchebureau Hoffman kwamen opmerkingen naar voren als "Je bent altijd met mij in mijn hart, en ergens anders ook, on top of my clitoris" en "Cross your fingers and spread your legs".

En dat als directeur van een instituut dat juist gericht is op emancipatie, een veilig werkklimaat en de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag. "Dan moet je roomser dan de paus zijn", zei Huib van Hapert, de advocaat van Atria.

Darmoni zou daarnaast negatieve opmerkingen over zichzelf uit een werkgeversonderzoek hebben verwijderd. Daarbij ging het om opmerkingen als "Er is een angstcultuur ontstaan vanwege de opstelling van de directeur" en "Ik vind dat Kaouthar zelf vaak over grenzen gaat".

Twijfels over onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Darmoni schakelde zelf ook een deskundige in. Die zet vraagtekens bij het rapport van Hoffman. Zo zou het bedrijfsrecherchebureau niet hebben onderzocht of de meldingen van wangedrag niet voortkwamen uit bijvoorbeeld wrok.

De advocaat van Darmoni, Marloes Sterrenberg, stelde dat er soortgelijke meldingen waren over de vorige directeur. "Zijn het de directeuren of is het de organisatie die ziek is?", zei Sterrenberg.

Een geëmotioneerde Darmoni zei dat ze wordt behandeld als een crimineel op basis van leugens en woorden die uit hun context zijn gehaald. "Als ik praat over seks, dan is dat altijd gerelateerd aan mijn werk", zei Darmoni, die stelde alles te zijn kwijtgeraakt.

Ze vertelde hoe ze in april 2022 van de raad van toezicht van Atria te horen kreeg dat het "bloody and dirty" kon worden. "En dat is het geworden", vertelde ze woensdag. De toenmalige directeur vatte deze woorden op als een dreigement.

Alsnog een nare zaak

Volgens Atria ligt dit anders. De voorzitter van de raad van toezicht lichtte hoe ze haar woorden bedoeld had. Als het kennisinstituut deze situatie niet goed zou aanpakken en de pers er hoogte van zou krijgen, dan zou het smerig worden, zou ze bedoeld hebben.