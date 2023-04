Gelderland blijft worstelen hoe om te gaan met de wolf

De provincie Gelderland blijft worstelen met hoe zij moet omgaan met de wolf. Schapenhouders, angstige Gelderlanders en de BoerBurgerBeweging (BBB) willen dat wolven die vee aanvallen worden doodgeschoten. Ook het provinciebestuur zou dat wel willen, maar zegt dat niet te kunnen door de streng beschermde status van de wolf.

"Ik ga nooit meer 's ochtends vroeg hardlopen op de hei", vertelde Rik Loeters, fractievoorzitter van BBB Gelderland. Aanleiding is een aanval tijdens een hardlooprondje in Roemenië.

Loeters werd toen niet aangevallen door wolven, maar door verwilderde honden. Een andere situatie, maar toch is hij bang voor wolven. Ook noemde hij het voorbeeld van mensen uit Uddel die hun kinderen niet meer in de schemering door het bos laten fietsen uit angst voor de wolf.

Zo zijn er tal van voorbeelden. En of die zorgen nou terecht zijn of niet (wolven mijden mensen liever en in West-Europa zijn nauwelijks wolvenaanvallen bekend), veel mensen leven met die angst.

Ook zijn er natuurlijk nog veehouders van wie soms vee wordt aangevallen door de wolf. Vaak zijn er allerlei kanttekeningen bij te maken, maar je zal 's ochtends vroeg maar bij je wei komen en je dieren opengereten op het gras zien liggen.

BBB vroeg spoeddebat aan over de wolf

Dus had BBB kort na de verkiezingswinst een spoeddebat aangevraagd om binnen de Provinciale Staten de wolf een ferme tik terug te geven. De nieuwkomer in het provinciehuis diende donderdag een motie in om wolven die voor problemen zorgen te mogen afschieten.

"Als er zulke dingen (aanval op vee, red.) gebeuren, is de eerste reactie: er moet wat gebeuren", zegt gedeputeerde Peter Drenth. "Logisch, want dat verwachten mensen ook van ons. Maar we kunnen niet zomaar alles doen. We hebben wetten en regels in ons land."

Die wetten en regels beperken Drenth naar eigen zeggen. Hij zou graag meer ruimte hebben om wolven te mogen verjagen en desnoods af te schieten. Maar de streng beschermde status van de wolf belet hem dat.

"We willen meer beheren, maar alle stapjes die we nu in die richting hebben genomen zijn gestrand bij de rechter", zegt Drenth. Hij doelt onder meer op het paintballgeweer dat de provincie in wilde zetten tegen een wolf op De Hoge Veluwe die mensen benaderde.

Dat was ook de reactie van grote Gelderse partijen als het CDA en de VVD. "We zien dat er wat moet gebeuren, maar wel binnen de kaders van de wet", zei CDA'er Arjan Tolkamp. Hij riep op om niet overhaast een beslissing te nemen, maar nog eens goed door te praten over de wolf en wat er moet gebeuren.

BBB draait: Later verder praten over wolf

Een meerderheid voor de motie van de BBB kwam er dan ook niet. Opmerkelijk was dat dat niet bleek tijdens een stemming, maar tijdens een schorsing van het debat. Achter de schermen had de BBB geprobeerd steun te krijgen, maar dat lukte niet.