Politie arresteert betogers die op Franse president afrenden bij bezoek aan UvA

Een man en vrouw die woensdag in Amsterdam op de Franse president zijn afgerend, zijn opgepakt. De twee schreeuwden Franse leuzen naar Emmanuel Macron, maar werden getackeld voordat ze hem konden bereiken. Ze zijn aangehouden wegens verstoring van de openbare orde.

Het voorval vond plaats bij een locatie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het Amsterdam Science Park. Zeker zes beveiligers zouden boven op de verdachten zijn gesprongen. Het is nog niet bekend wat de verdachten riepen en waarom ze daar waren.

Macron is sinds dinsdag in Amsterdam vanwege een staatsbezoek. Het is het eerste staatsbezoek van een Franse president aan Nederland in 23 jaar. Vandaag vertrekt het staatshoofd weer naar Frankrijk. Hij brengt daarvoor nog tijd door met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook spreken afgevaardigden van het Nederlandse en Franse kabinet nog kort met elkaar.