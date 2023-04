Eerste serieuze glimp van de lente: terrasweer met mogelijk 20 graden op komst

Volgende week kun je je paraplu thuislaten, maar loop je wel het risico snel te verbranden. Het druiligere weer maakt dan plaats voor zonnig terrasweer met temperaturen tot mogelijk 20 graden. En er is een kans dat het weer langere tijd aangenaam blijft.

Meteorologen van Weeronline en Weerplaza weten het zeker: vanaf het weekend blijft het droog en gaat de zon domineren. Op zondag zal het op veel plaatsen al 15 graden worden.

Het is nog niet duidelijk waar het kwik volgende week precies blijft steken, maar beide weerbureaus gaan uit van temperaturen boven de 15 graden. "We mogen ook denken aan een graad of 18. En in het zuidoosten is op een zonnige dag gemakkelijk de eerste 20 graden van dit jaar mogelijk", vertelt meteoroloog Wouter van Bernebeek.

Die hogere temperaturen brengen wel een risico met zich mee. "Na de winter is onze huid niet veel meer gewend. Maar de zon is flink in kracht toegenomen en kan jouw onbeschermde huid snel laten verbranden", waarschuwt Weeronline.

Tussen 12.00 en 15.00 uur zal de zon het krachtigst zijn. Daardoor kan een niet-ingesmeerde huid binnen dertig tot zestig minuten beschadigd raken.

Onzeker of meivakantie warm en aangenaam wordt

Volgens Van Bernebeek is het nog onzeker of het weer na volgende week aangenaam blijft. "Dat gaat simpelweg aan de windrichting liggen", legt hij uit. De positie van een hogedrukgebied zal bepalen of er warmere of koelere lucht richting Nederland waait. "Beide scenario's hebben evenveel kans."

We zitten dus nog even in onzekerheid over het weerbeeld tijdens de meivakantie, die op 29 april begint. Toch klinkt Van Bernebeek voorzichtig optimistisch: "Er zijn eindelijk signalen voor een langere periode met lenteweer."

Nederlanders die direct naar het terras willen hollen, moeten nog even geduld hebben. De komende dagen zullen nog veel buien over het land trekken. Met temperaturen van 10 tot 13 graden is het bovendien relatief koud voor de tijd van het jaar.