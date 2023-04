Herstel van spoor na treinongeluk in Voorschoten begint vandaag

Het herstelwerk aan het spoor bij station Voorschoten gaat deze woensdag van start. Het spoor is vorige week flink beschadigd geraakt bij een ongeluk met een spoorkraan, een goederentrein en een passagierstrein.

Het is de bedoeling dat vanaf volgende week dinsdag weer treinen op het traject rijden. "We hebben nog genoeg te doen tot volgende week dinsdagochtend", zegt een woordvoerder van ProRail.

Zo moeten onder andere de bovenleidingen worden vervangen. Het spoor zelf is kapot, de dwarsliggers zijn beschadigd en veiligheidssystemen moeten mogelijk ook vervangen worden.

Het is afwachten of het gaat lukken om alles op tijd af te krijgen. "Maar we zetten ons er wel voor in", benadrukt de woordvoerder.

Treinstellen van intercity zijn dinsdag afgevoerd

Twee treinstellen van de intercity die door het zware treinongeluk deels in een weiland is beland, zijn dinsdagavond afgevoerd naar een bedrijventerrein in de buurt. Uiteindelijk moeten ze naar een loods in Amersfoort worden gebracht.

De twee andere delen van de intercity, die nog op het spoor staan, hoopt ProRail in de nacht van woensdag op donderdag via station Den Haag Mariahoeve en Gouda naar Amersfoort te vervoeren. De goederentrein is vorige week al geborgen.

Bij het ongeluk botste een goederentrein tegen een spoorkraan van bouwbedrijf BAM. De kraanbestuurder kwam daarbij om het leven.