Weerbericht: Het blijft nog even wisselvallig met wolken, regen en zon

Overal in Nederland is het woensdag bewolkt en regenachtig. Ook blijft het weer volgens Weerplaza wisselvallig met zon, wolken en een enkele bui. Het wordt maximaal 11 tot 13 graden.

's Middags ontstaan meer buien. We kunnen dan rekenen op onweer, hagel en soms zware windstoten. Vanavond is het droger en klaart het even flink op, maar daarna gaat het weer regenen.