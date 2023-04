Kamer bespreekt woensdag voor het eerst snoeihard rapport over Groningen

De Tweede Kamer bespreekt woensdag voor het eerst het eindrapport van de commissie die de gaswinning in Groningen heeft onderzocht. Donderdag gaat het debat verder.

In dit debat kunnen specialisten van de partijen de commissie vragen over haar bevindingen stellen. Het kabinet komt nog niet aan zet. Pas later komt het kabinet met een officiële reactie op het verslag. Ook zal de Kamer met het kabinet in gesprek gaan.