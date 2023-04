Zeker 130 meisjes misbruikt in grootste online misbruikzaak ooit, 19 aangiften

Negentien meisjes en vrouwen hebben tot dusver aangifte gedaan tegen Gianni de W. uit Etten-Leur. Hij is de verdachte in het grootste onderzoek naar online misbruik van minderjarigen in Nederland ooit. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft De W. meer dan honderd minderjarige meisjes afgeperst met hun naaktfoto's.

De politie heeft van 37 meerderjarige en 93 minderjarige slachtoffers de identiteit achterhaald. Enkele slachtoffers zijn dinsdag aanwezig bij een inhoudelijke zitting van de rechtszaak. De W. is niet aanwezig.

Agenten denken nog drie tot zes maanden nodig te hebben voor het onderzoek. Zij zoeken nog met 35 minderjarige meisjes contact. Het is niet duidelijk in welke periode alle slachtoffers zijn afgeperst.

Op de computer van De W. trof de politie 150 mappen met verschillende meisjesnamen aan. In sommige submapjes stonden duizenden afbeeldingen van een slachtoffer, vertelt de officier van justitie. De focus lag de afgelopen maanden op het onderzoeken van de identiteit van de meisjes. "Hij heeft de levens van zijn slachtoffers tot een hel gemaakt", aldus de officier.

Wat is sextortion? Bij sextortion wordt een slachtoffer verleid om seksueel getinte foto's of video's te sturen.

Als de dader die eenmaal in het bezit heeft, wordt het slachtoffer afgeperst. Vaak dreigt een dader om de foto's naar bekenden op te sturen, of online te plaatsen.

Slachtoffers moesten soms seksuele video's opnemen

Tot de eerste zitting op 19 januari hadden acht meisjes aangifte gedaan tegen de man uit Etten-Leur, die opereerde onder nepnamen als Bryan.snapx, Bryansnelgeld en andere aliassen met de naam Bryan.

Via sociale media kwam hij met zijn slachtoffers in contact. Hij bood de meisjes geld aan voor het sturen van een naaktfoto. Daarna dreigde hij deze online te zetten als ze niet nóg meer beelden zouden sturen. Een van zijn slachtoffers moest seks hebben met haar vriend en dat voor hem filmen.