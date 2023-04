Kinderopvanglocatie Amsterdam sluit deuren na aanhoudende misstanden

Delen via E-mail

Een kinderopvangcentrum in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is gesloten vanwege misstanden. De kinderen werden er niet goed verzorgd. Voor nog eens drie locaties van dezelfde eigenaar dreigt ook sluiting.

Volgens GGD Amsterdam, die toezicht houdt op de kinderopvanglocaties, was er geen verantwoorde dagopvang in de Amsterdamse crèche Het Droombos. Medewerkers zouden een huilende baby te lang alleen hebben laten liggen. En baby's zouden met hun blote voeten op een te koude grond hebben gelegen. Ook leefden medewerkers hygiëneregels niet na. Verder moesten de kinderen te lang wachten tot ze konden eten.

Vanwege deze aanhoudende misstanden stelde de gemeente Amsterdam het bedrijf een exploitatieverbod in het vooruitzicht. Bedrijfseigenaar Robinson Kinderopvang koos toen eieren voor zijn geld en sloot de deuren zelf al.

De eigenaar van Het Droombos heeft nog drie andere kinderopvanglocaties, waarvan twee in Amsterdam en één in Amstelveen. Ook op deze locaties is volgens de GGD sprake van misstanden en daarom dreigt er sluiting.