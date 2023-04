Gemeente Amsterdam sluit kinderopvanglocatie na aanhoudende misstanden

Delen via E-mail

Een kinderopvangcentrum in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is gesloten vanwege misstanden. Dat laat een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl weten na berichtgeving van Het Parool

Volgens GGD Amsterdam, die toezicht houdt op de kinderopvanglocaties, was er geen verantwoorde dagopvang in de Amsterdamse crèche Het Droombos. Er zouden alleen invalkrachten aanwezig zijn, waardoor de afgelopen maanden niet goed werd gelet op bijvoorbeeld afwijkend gedrag van de kinderen.

Vanwege deze aanhoudende misstanden heeft gemeente Amsterdam de kinderopvanglocatie gesloten. Dit gebeurde nadat bedrijfseigenaar Robinson Kinderopvang een exploitatieverbod had gekregen.

De eigenaar van Het Droombos heeft nog drie andere kinderopvanglocaties, waarvan twee in Amsterdam en één in Amstelveen. Ook op deze locaties is volgens de GGD sprake van misstanden en daarom dreigt er een sluiting.