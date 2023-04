Complotdenker Micha K. krijgt ruim twee jaar cel, maar komt dit najaar weer vrij

Micha K. moet 28 maanden de cel in vanwege het verspreiden van complottheorieën. Dat heeft de rechtbank in Den Haag zojuist besloten. De rechter neemt het de zestigjarige Amsterdammer kwalijk dat andere mensen ernstig bedreigd werden door zijn beweringen, die nergens op gebaseerd zijn en wijd verspreid werden.

K. mag zijn voorarrest van de celstraf aftrekken. Hij zit al negentien maanden vast in afwachting van het vonnis. Omdat vier maanden van de totale straf voorwaardelijk zijn, hoeft hij nog maar vijf maanden de cel in.

K. werd in 2021 in Noord-Ierland opgepakt en probeerde vanuit daar uitlevering aan Nederland aan te vechten. Hij arriveerde pas afgelopen september in Nederland.

De lijst complottheorieën die K. verspreidde is lang. Zo beweerde hij onder meer dat er in Bodegraven satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden waren. Dat leidde tot ernstige bedreigingen van een huisarts in die gemeente.

Ook heeft K. herhaaldelijk RIVM-baas Jaap van Dissel gelinkt aan verzonnen kindermoorden in Bodegraven. Daardoor werd Van Dissel bedreigd en moest hij 24 uur per dag beveiligd worden. In die zaak kregen handlangers van K. eerder al vijftien en achttien maanden cel.

K. is twee keer eerder veroordeeld. In 2013 kreeg hij tien maanden cel nadat hij een valse bommelding deed. In 2015 kwam er tien maanden cel bovenop vanwege smaad aan het adres van de toenmalige NOS-hoofdredacteur, Marcel Gelauff. K. beweerde dat Gelauff via de NOS pedofielennetwerken beschermde, maar leverde daar geen enkel bewijs voor.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar celstraf geëist. Volgens de officier van justitie heeft K. zijn achterban bewust bespeeld door gebruik te maken van de onzekerheid in de coronapandemie. K. gaf eerder al toe dat hij in video's soms over de schreef is gegaan. Wel hamerde hij er in de rechtbank op dat hij zijn uitlatingen deed als journalist, wat hem in zijn ogen meer vrijheden geeft.