Weerbericht: Nog geen sprake van lange periode met zon en zacht weer

De komende dagen is het niet alleen kommer en kwel wat neerslag betreft. Er zijn zeker ook momenten waarop het droog en zonnig is. Maar van een lange periode met zon en zacht weer is nog geen sprake. Dat meldt Weerplaza

Dinsdagochtend is er vooral in het noorden en noordoosten kans op een bui. Tijdens de middag verschuift het zwaartepunt van de buien juist naar het zuidoosten en kunnen vooral Noord-Brabant, Limburg en Gelderland rekenen op een bui.

Er is vandaag ook kans op momenten waarop het droog is. Dan is er veel zonneschijn en opbollende stapelwolken. Maar in de avond neemt de kans op regen weer toe. Een lange regenval wordt halverwege de avond in Zeeland verwacht. Daarna breidt het zich verder uit.