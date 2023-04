Weerbericht: Hier en daar wat droge momenten, maar die duren nooit heel lang

De komende dagen is het niet alleen kommer en kwel wat neerslag betreft. Er zijn ook momenten waarop het droog en zonnig is. Maar van een lange periode met zon en zacht weer is volgens Weerplaza nog geen sprake.

In de ochtend is er vooral in het noorden en noordoosten kans op een bui. 's Middags kunnen vooral Noord-Brabant, Limburg en Gelderland te maken krijgen met neerslag.

Er is vandaag ook kans op droge momenten. Dan schijnt de zon volop. Maar in de avond neemt de kans op regen weer toe, vooral ook in Zeeland.

Woensdag overdag heeft de regen ons land weer grotendeels verlaten. Het kan lokaal nog wel kortstondig plenzen door losse buien.