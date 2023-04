Luchtkwaliteit in noorden was gisteravond slecht door paasvuren, vanavond beter

Paasvuren zorgden zondag voor een slechte luchtkwaliteit in de noordelijke provincies. De concentratie fijnstof in de lucht lag zo'n zes keer hoger dan normaal. Voor maandagavond wordt een lagere concentratie verwacht. Dat komt doordat de wind naar het zuiden draait en waarschijnlijk sterker wordt, zegt het RIVM tegen NU.nl.

Op Eerste Paasdag zag RIVM-onderzoeker Joost Wesseling de fijnstofconcentraties oplopen, met name in het noordoosten. "Daar gingen de concentraties vrij snel omhoog."

Groningen had zaterdag al te maken met een piek door de eerdere paasvuren in Duitsland. Die provincie had een tweede piek op de avond van Eerste Paasdag. Friesland, Overijssel en Drenthe kregen vooral op zondagavond te maken met meer fijnstof in de lucht.

"De concentraties die we gemeten hebben, waren best wel hoog", zegt Wesseling. Het ging om 100 microgram per kubieke meter. Daarmee was de luchtkwaliteit in Noord-Nederland zondag slecht te noemen. Ter vergelijking: op een gemiddelde dag komt dit getal op 15 à 16 microgram per kubieke meter uit.