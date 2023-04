Transportbedrijf begonnen met bergen ontspoorde passagierstrein in Voorschoten

Het bergen van de passagierstrein die vorige week in Voorschoten ontspoorde door een botsing met een bouwkraan, is maandag begonnen. Spoorwegbeheerder ProRail kan nog niet zeggen hoelang het zal duren voordat de trein is weggehaald.

Hijs- en transportbedrijf Mammoet gaat de zwaar beschadigde treintoestellen via een speciale constructie weghalen. Het treindeel dat nog deels op het spoor lag, wordt met een bouwkraan overeind gehesen en rijdt dan naar het station Den Haag Mariahoeve.

Het achterste deel staat inmiddels weer op de rails. De voorkant wordt nog omhoog gehouden door een kraan. ProRail plaatst nieuwe wielstellen onder het gekantelde treinstel, zodat het kan worden weggereden. De treinstellen wegen samen ongeveer 1 miljoen kilo, zegt een woordvoerder van ProRail.

Als dat goed verloopt, moet er vervolgens een locomotief komen en een dienstregeling worden gemaakt. Dan worden de twee treinstellen richting station Den Haag Mariahoeve gesleept en daarna naar eindbestemming Amersfoort. Dat gebeurt op zijn vroegst pas in de nacht van maandag op dinsdag, verwacht ProRail.

Lukt dat niet, dan worden de treinstellen alsnog via het naastgelegen weiland van het spoor gehaald en via een tijdelijke weg afgevoerd. Net als de twee andere die al in het weiland liggen.

Werkzaamheden gaan ook dinsdag nog door

Of alles maandag al volledig lukt, weet Mammoet niet zeker. Dat ligt aan het weer. ProRail en Mammoet zeggen dat de werkzaamheden dinsdag ook doorgaan.

Als alle treinstellen zijn geborgen, kan ProRail beginnen aan het herstel van het spoor, het perron, de bovenleidingen en de veiligheidssystemen onder de grond. Het is nog niet bekend wanneer de treindelen allemaal weg zijn. De bergingsoperatie duurt zeker tot dinsdag.

Tot 18 april geen treinen tussen Den Haag en Leiden

Afgelopen dinsdag botsten een goederentrein en een intercity van de NS op een bouwkraan. De passagierstrein ontspoorde en belandde gedeeltelijk in het weiland. Bij het ongeluk kwam de kraanmachinist, een medewerker van bouwbedrijf BAM, om het leven. Zo'n dertig mensen raakten gewond.

Afgelopen donderdag werden de laatste wagons van de goederentrein al weggehaald. Na het verwijderen van de laatste treindelen begint ProRail met het herstellen van de kapotte bovenleiding en kabels, het spoor en het perron van station Voorschoten.