Drukte in woon- en tuinwinkels op Tweede Paasdag komt langzaam op gang

Op deze grauwe Tweede Paasdag zoeken we weer traditiegetrouw de woon- en tuinwinkels op. Langzaamaan begint het overal drukker te worden. Het zwaartepunt wordt later vanmiddag verwacht.

In de winkels van woonwarenhuis IKEA is het al "gezellig druk", zegt een woordvoerder. "Normaal gesproken verwelkomen we enkele duizenden bezoekers per dag per winkel. Op Tweede Paasdag rekenen we op nog eens 20 tot 25 procent extra."

De IKEA-winkels ontvangen vooral gezinnen, koppels en vriendengroepen. "Zij maken ook vaker gebruik van het restaurant en beschouwen het als een uitstapje."

Voor het weekend lieten winkels al weten rekening te houden met drukte. Zo zei IKEA dat de Zweedse meubelwinkel genoeg medewerkers kan inzetten ondanks het landelijke personeelstekort. "Ze zijn gewend om tijdens Pasen grote groepen mensen te ontvangen", zei een woordvoerder.

Grootste drukte moet nog komen

In andere winkels verwachten medewerkers de grootste toestroom aan klanten wat later op de dag. Woonwinkelketen Goossens zegt dat het in de vestigingen in Amsterdam en Rotterdam behoorlijk druk is. "Mensen hebben zondag kunnen genieten van het mooie weer, dat zien we terug in de winkels", vertelt een woordvoerder.

In de vestiging in Waalwijk is het volgens haar nog wat rustiger. "In die regio beginnen mensen op Tweede Paasdag vaak met een brunch, dus daar zal de aanloop in de loop van de dag aantrekken. In de Randstad komen mensen al wat vroeger naar de winkel."