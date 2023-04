Duitse vrouw die twee dagen vermist was op Texel in goede gezondheid gevonden

De Duitse vrouw die twee dagen vermist was op Texel is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie maandag.

De vrouw vertrok zaterdagmiddag "in zorgwekkende toestand" van een camping in de buurt van De Cocksdorp. Sindsdien was ze spoorloos verdwenen.

Hulpdiensten zetten een massale zoekactie op. Zo werd er gezocht met een politiehelikopter, speurhonden en een veteranenzoekteam. Ook de kustwacht heeft met een helikopter gezocht naar de vrouw.