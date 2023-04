In beeld Strengere stikstofregels houden traditioneel paasvuur niet tegen

Ook dit jaar worden traditiegetrouw paasvuren ontstoken in Nederland. Dit gebeurt vooral in het noorden en oosten van het land, op zondag- en maandagavond. Ook in andere landen vlogen de vonken van enkele paastradities af. Dat leverde mooie plaatjes op.

In het buurtschap Dijkerhoek in de gemeente Rijssen-Holten werd een metershoog paasvuur opgebouwd. Foto: ANP

Meteorologen hadden voor rook- en stankoverlast gewaarschuwd vanwege de paasvuren. Foto: ANP

Ook in het Overijsselse Oldenzaal brandde het paasvuur. Eerder werd bekend dat een aantal paasvuren niet doorgaat vanwege de stikstofuitstoot. Foto: NU.nl/Roel Semmekrot

Ook in Duitsland kwamen veel mensen samen bij paasvuren, zoals hier in Brandenburg. Foto: Getty Images