Weerbericht: Nog even droog in de ochtend, daarna gaat het regenen

Maandagochtend is de zon door de bewolking te zien. Het blijft nog even droog, maar 's middags gaat het regenen. En dat blijft de komende dagen zo.

Vanuit het westen gaat het in de loop van de middag op steeds meer plaatsen regenen, meldt Weerplaza . Ook vanavond vallen er buien.

In de nacht van maandag op dinsdag is het wisselend bewolkt en droog bij minima rond 6 graden.

Dinsdag is het ook wisselend bewolkt. In het zuidoosten vallen wat buien. In de avond neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen. Het wordt 10 tot 14 graden.