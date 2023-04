Politie arresteert verdachte van doodschieten rapper Boechi op Curaçao

De politie heeft zaterdag in Vlaardingen een 44-jarige Curaçaose man aangehouden op verdenking van de moord op de Nederlandse rapper Boechi. Ruchendel 'Boechi' Windster werd in december 2022 doodgeschoten in Willemstad.

De arrestatie vond plaats op verzoek van het Curaçaose Openbaar Ministerie, meldt de Nederlandse politie zondag. De Dienst Specialistische Interventies (DSI) arresteerde de verdachte, nadat hij door een speciaal team van de Landelijke Recherche was opgespoord.

Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Op Curaçao vonden drie doorzoekingen plaats die een link met de aanhouding hebben.

De 44-jarige verdachte zal naar verwachting op korte termijn worden overgebracht naar Curaçao.