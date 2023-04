Weekweerbericht: Geniet nog maar even, na Pasen is het gedaan met de zon

Delen via E-mail

De zon schijnt dit paasweekend volop, maar dat gaat niet lang meer duren. Op Tweede Paasdag wordt het bewolkt en in de loop van de dag gaat het regenen. Daarmee komt er een einde aan het stabiele lenteweer, meldt Weerplaza

De dagen na Pasen staan in het teken van wisselvalligheid. Lagedrukgebieden richting het noordwesten brengen bewolking en lange perioden van regen met zich mee.

Ook dinsdagochtend trekken buien over het land. In de middag wordt het even droog en daarna gaat het weer regenen.