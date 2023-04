Hulpdiensten zoeken op Texel massaal naar vermiste Duitse vrouw

Hulpdiensten zijn op het eiland Texel een zoektocht gestart naar een vermiste Duitse vrouw. Ze is zaterdagmiddag "in zorgwekkende toestand" vertrokken van een camping in de buurt van De Cocksdorp en nog niet gevonden. Via Burgernet is een oproep gedaan om naar de vrouw uit te kijken.

Een politiewoordvoerder zegt dat er een massale zoekactie is opgestart. Hiervoor zijn onder meer de politiehelikopter, speurhonden en een veteranenzoekteam ingezet. Ook de kustwacht heeft met een helikopter gezocht naar de vrouw.

De vrouw is 1,55 meter lang, 46 jaar oud, heeft blond haar en bruine ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een groene sjaal, blauwe jas en zwarte Nike-schoenen. Ook had ze een kleine zwarte rugzak bij zich. Eerder meldde Burgernet dat het ging om een 47-jarige vrouw, maar dat klopt dus niet.

