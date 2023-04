Na maanden voorarrest hoort complotdenker Kat of hij jaren celstraf krijgt

De bekendste complotdenker van Nederland hoort vandaag of hij vier jaar de cel in moet. De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak tegen Micha Kat. Wie is deze man en waar wordt hij precies van verdacht?

De lijst verdenkingen is lang en draait om één ding: complottheorieën. Die verspreidde de 59-jarige Kat onder andere via zijn online show Red Pill Journal. Daarin vertelde hij over zogenaamd satanisch ritueel kindermisbruik in Bodegraven. Een compleet verzinsel dat leidde tot de ernstige bedreiging van een huisarts in die gemeente.

Het is volgens het Openbaar Ministerie (OM) een van de vele voorbeelden van het destructieve werk van Kat. Het OM neemt het hem extra kwalijk dat de opruiing plaatsvond tijdens de coronapandemie, waarin er al sprake was van onzekerheid en spanning. Daar speelde Kat volgens het OM op in met het verspreiden van complotten. "De verdachte had daarbij een leidende rol", zei de officier van justitie tijdens de zitting.

Ook RIVM-baas Jaap van Dissel werd door Kat en zijn medecompletdenkers gelinkt aan de verzonnen kindermoorden in Bodegraven. Het leidde volgens Van Dissel tot ernstige bedreigingen, waardoor hij 24 uur per dag beveiligd moest worden. Handlangers van Kat kregen daarom eerder al vijftien en achttien maanden cel.

Kat dacht in Noord-Ierland de rechtszaak te kunnen ontlopen

Dat Kat nu pas terechtstaat, komt doordat hij de afgelopen jaren in Noord-Ierland zat. Daar probeerde hij zijn overlevering aan Nederland aan te vechten. In afwachting van die overlevering werd Kat door Noord-Ierland in totaal een jaar in voorarrest geplaatst. Nadat een Noord-Ierse rechter had ingestemd met overlevering, bracht de marechaussee Kat afgelopen september naar Nederland.

Het is niet de eerste keer dat Kat een celstraf boven het hoofd hangt. In 2013 kreeg hij een gevangenisstraf van bijna een jaar omdat hij onder andere een valse bommelding had gedaan. In 2015 kreeg Kat tien maanden cel voor smaad aan het adres van de toenmalige hoofdredacteur van de NOS, Marcel Gelauff.

Kat beschuldigde hem ervan via NOS-berichtgeving een netwerk van pedofielen te beschermen. Opnieuw een onjuist, ongefundeerd complot. En opnieuw eentje met impact. Zo belde hij Gelauff dag en nacht op. Reden voor de oud-hoofdredacteur om aangifte te doen van stalking en smaad."Niet omdat ik niet over straat durfde", zegt hij tegen de Volkskrant. "Maar omdat ik vind dat ik grenzen moet stellen."

Kat werkte jarenlang als freelance journalist

De krant sprak met jeugdvrienden en oud-dispuutgenoten van Kat. Zij schetsen het beeld van een "geestige en intelligente jongen" die "altijd goed was voor spektakel". Kat werkte na zijn studie kort als docent klassieke talen, waarna hij als freelance journalist voor De Telegraaf en NRC Handelsblad aan de slag ging.

Later schreef Kat voor opiniërende blogs zoals De Gezonde Roker van columnist en filmmaker Theo van Gogh. "Door wilde verhalen te verspreiden gooide hij zijn naam als serieuze journalist te grabbel, vertelt oud-collega Tom Nierop tegen de Volkskrant. 'Micha heeft geen goede antenne voor wat je wel en niet kunt combineren. Dat heeft hem uiteindelijk opgebroken."

Vrienden en oud-collega's zien Kat steeds verder richting de complothoek drijven. Maar Kat blijft zichzelf journalist noemen en beroept zich daarom op de vrijheid van meningsuiting. Volgens hem is het OM met zijn vervolging "het spoor volledig bijster", zo zei hij onlangs tijdens een zitting. De officieren hebben volgens Kat "een gruwelijk scheve schaats gereden."

Het OM wijst op de impact die de complotten van Kat hebben gehad. Zo gingen na de internetuitzendingen over het vermeende pedonetwerk in Bodegraven tientallen complotdenkers naar een begraafplaats in die gemeente om bloemen op kindergraven te leggen.