Weerbericht: Lenteachtige Eerste Paasdag met afwisseling van zon en wolken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op Eerste Paasdag blijft het droog en wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. De temperatuur komt in de middag uit op 13 tot lokaal 17 graden.

In de ochtend kan vooral in het zuiden van het land eerst nog een mistbank voorkomen. Daarna volgt in het hele land een afwisseling van wolken en zonneschijn.