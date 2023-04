Weerbericht: 13 tot 17 graden, prima lenteweer om buiten paaseieren te zoeken

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Op Eerste Paasdag blijft het droog. Met een zonnetje en soms wat wolken is het ideaal weer om op zoek te gaan naar paaseieren. De temperatuur komt in de middag uit op 13 tot lokaal 17 graden.

's Ochtends kan vooral in het zuiden van het land eerst nog een mistbank voorkomen. Daarna volgt in het hele land een afwisseling van wolken en zonneschijn.

Als de zon schijnt, kan de temperatuur in de middag oplopen tot 16 of 17 graden. Verdwijnt de zon achter de wolken, dan koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten.