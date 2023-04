Nog twee minderjarigen aangehouden voor dreigmails naar Zaanse vmbo-school

De politie heeft zaterdag nog twee minderjarige jongens aangehouden in verband met het sturen van een dreigmail naar een middelbare school in Zaandam afgelopen week. In dezelfde zaak werd dinsdagavond al een andere minderjarige jongen aangehouden.

Dinsdagochtend werd bekend dat het vmbo Pascal Zuid de hele dag dicht bleef nadat de school een dreigmail had ontvangen. Aan de mail waren foto's van vuurwapens toegevoegd. Volgens een woordvoerder van de school stond in het bericht dat de afzender de leerlingen en de docenten iets wilde aandoen.

Alle verdachten komen uit Zaandam. De twee jongens die zaterdag zijn aangehouden, zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen communiceren.