Groep ontsnapte herten legt treinverkeer Almere-Lelystad urenlang stil

Het treinverkeer tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum is zaterdag urenlang ontregeld geweest door een roedel ontsnapte herten. De vijftien dieren uit natuurgebied de Oostvaardersplassen waren door een hek gebroken en het spoor opgelopen. Omdat het om zo'n grote groep ging, legde de NS het treinverkeer stil.

Een woordvoerder van de NS zegt dat het voorval "heel uniek" is. "We zien wel vaker dat dieren op het spoor lopen, maar zo veel is nog nooit gebeurd." Na ongeveer drie uur werd het treinverkeer hervat.