Dode en twee gewonden door ongeluk met drie auto's bij Gelderse Vuren

Een ongeluk met drie auto's op de N848 in de buurt van het Gelderse Vuren heeft het leven gekost van een man. Twee mensen raakten gewond. De politie heeft de veroorzaker van het ongeluk aangehouden.

Een man die bij de veroorzaker van het ongeluk in de auto zat is overleden. Een inzittende vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Ook is iemand uit het derde voertuig naar het ziekenhuis gebracht.