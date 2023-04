Vlaardings bedrijf voor tweede keer in week tijd getroffen door explosief

Een pick-uptruck in Vlaardingen is zaterdagochtend zwaar beschadigd door een explosie, waarbij ook een pand beschadigd raakte. Er vielen geen gewonden. Eerder deze week was een ander voertuig van hetzelfde loodgietersbedrijf al doelwit van een explosie.

De pick-uptruck stond aan de Koninginnestraat in de Zuid-Hollandse plaats. De explosie vond plaats rond 4.30 uur.

Eerder deze week werd in de Vlaardingse Gretha Hofstralaan een voertuig van hetzelfde bedrijf ook al compleet vernield door een ontploffing, bevestigt de politie.

De toedracht van de incidenten is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Welke explosieven zijn gebruikt is ook niet bekend. Er is nog niemand aangehouden.

De politiebeveiliging rond het bedrijf wordt verhoogd. "We zetten uit voorzorg op meerdere plaatsen in Vlaardingen cameratoezicht in", zegt een politiewoordvoerder.