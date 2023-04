'Foute' namen op oorlogsmonument Eindhoven: ook SS'ers en NSB'ers herdacht

Op een Tweede Wereldoorlog-monument voor het stadhuis in Eindhoven staan al jaren de namen van 22 mensen die 'fout' waren in de oorlog, onder wie SS'ers en NSB'ers. Het monument is bedoeld om Eindhovense oorlogsslachtoffers te herdenken.

De foute namen kwamen aan het licht door onderzoek van de Stichting 18 September. Die Eindhovense stichting onderzocht de oorlogsslachtoffers in de Brabantse stad met het doel hen een gezicht te geven.

"Diverse namen bleken niet op het monument te staan en eind oktober 2021 waren al dertien namen bij ons bekend die er werkelijk niet op hoorden", schrijft de stichting zaterdag op Facebook.

Volgens het Eindhovens Dagblad staat de teller nu op 22 'foute' namen. Ook worden 31 mensen herdacht die helemaal niet door de oorlog kwamen te overlijden, maar door bijvoorbeeld een hersenbloeding of fietsongeluk. Op het monument worden in totaal 1.096 mensen herdacht.

Het onderzoek naar het oorlogsmonument zal volgens de stichting nog "vele jaren" doorgaan. "We weten nu al veel van de namen die wel op het monument staan, maar we weten nog heel veel niet van de namen die er niet op staan", zegt Stichting 18 September.