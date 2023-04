Weerbericht: Code geel in het midden van het land wegens dichte mist

Delen via E-mail

In Noord-Holland, Gelderland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft code geel voor deze provincies afgegeven. De mist zal in de loop van de ochtend verdwijnen.

Als de mist is opgetrokken komen in het hele land flinke perioden met zon voor, afgewisseld met wolkenvelden. De bewolking neemt later op de dag toe. Zeeland kan het langst van de zon genieten.