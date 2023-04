Goed nieuws: Minder langdurige klachten na omikron | Turkse baby weer bij moeder

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: ondanks alle alarmerende rapporten gaat het met sommige dieren in Nederland wél goed. En een Turkse baby is na 54 dagen herenigd met haar moeder.

Het gaat goed met de bever, de otter en de zeehond in Nederland

Alarmerende rapporten volgen elkaar op: het gaat niet goed met de Nederlandse natuur. Maar met onder meer de bever, de otter en de zeehond in Nederland gaat het wél goed. Met de bever gaat het zelfs zo goed dat we de aanwezigheid van het knaagdier soms lastig vinden.

Ook met de snoek, de boomkikker en de zeearend gaat het goed. Bij de boomkikker komt dat door beschermingsprojecten. Het dier is daardoor de afgelopen 25 jaar met sprongen vooruitgegaan.

Omikronvariant corona zorgt minder vaak voor langdurige klachten dan voorganger

Een op de tien mensen die besmet zijn geraakt met de omikronvariant van het coronavirus, heeft na drie maanden nog steeds klachten. Dat aandeel is bijna twee keer zo klein als na een besmetting met de deltavariant van het virus, bleek afgelopen week.

Mensen met het postcovidsyndroom houden langere tijd last van klachten als vermoeidheid, benauwdheid, hersenmist, problemen met het geheugen en moeite met drukke omgevingen.

Belangrijke kanttekening is wel dat veel meer mensen besmet raken met de omkironvariant dan met de deltavariant. Per saldo lopen dus alsnog méér mensen het postcovidsyndroom op. Alleen de kans dat je het overhoudt aan een omikronbesmetting, is dus kleiner. "Wel blijven de langdurige klachten ingrijpend", benadrukt het RIVM.

Turkse baby die onder puin lag na 54 dagen herenigd met moeder

Een baby die ruim vijf dagen onder het puin lag na de aardbeving in Turkije is 54 dagen na de ramp herenigd met haar moeder. Van de vrouw werd lange tijd gedacht dat zij de aardbeving niet had overleefd.

De ruim drie maanden oude baby lag 128 uur onder een ingestort gebouw in de provincie Hatay, voordat ze werd gered. Aangenomen werd dat het meisje het enige gezinslid was die de beving van 6 februari had overleefd.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

De lonen in Nederland stegen in veertig jaar niet zo hard als afgelopen kwartaal. Werknemers kregen er gemiddeld 5 procent bij. De stijging was gemiddeld het grootst in de horeca.

Ondanks dat de eerste eikenprocessierupsen de komende dagen uit hun ei kruipen, valt de overlast dit jaar waarschijnlijk mee. Dat komt doordat het aantal rupsen al jaren afneemt.

Een hondje dat in een ondergrondse afvalcontainer in Den Bosch was gedumpt, is door de dierenambulance gered. Het is onbekend wie het dier tussen het vuil heeft achtergelaten en wie de eigenaar van de viervoeter is.

De uitslag van de eerste controle die Donny Roelvink heeft laten doen nadat bij hem teelbalkanker werd geconstateerd, was in orde. In december liet Roelvink weten dat hij met teelbalkanker kampt. "Mijn eerste controle na mijn diagnose. Alles is in orde", schreef de realityster bij een foto waarop hij zijn duim omhoogsteekt.

