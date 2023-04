Goed nieuws: Minder lang klachten na omikron | Turkse baby weer bij moeder

Delen via E-mail

Doordat het negatieve nieuws NU.nl vaak domineert, sneeuwt het positieve nieuws soms onder. Daarom zetten we vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: de omikronvariant van het coronavirus zorgt voor minder langdurige klachten. En een Turkse baby is na 54 dagen herenigd met haar moeder.

Een op de tien mensen die besmet zijn geraakt met de omikronvariant van het coronavirus, heeft na drie maanden nog steeds klachten. Dat aandeel is bijna twee keer zo klein als na een besmetting met de deltavariant van het virus, bleek afgelopen week.

Mensen met het postcovidsyndroom houden langere tijd last van klachten als vermoeidheid, benauwdheid, hersenmist, problemen met het geheugen en moeite met drukke omgevingen.

Alarmerende rapporten volgen elkaar op: het gaat niet goed met de Nederlandse natuur. Maar met onder meer de bever, de otter en de zeehond in Nederland gaat het wél goed. Met de bever gaat het zelfs zo goed dat we de aanwezigheid van het knaagdier soms lastig vinden.

Ook met de snoek, de boomkikker en de zeearend gaat het goed. Bij de boomkikker komt dat door beschermingsprojecten. Het dier is daardoor de afgelopen 25 jaar met sprongen vooruitgegaan.

Met deze dieren in de Nederlandse natuur gaat het wél goed

Een baby die ruim vijf dagen onder het puin lag na de aardbeving in Turkije is 54 dagen na de ramp herenigd met haar moeder. Van de vrouw werd lange tijd gedacht dat zij de aardbeving niet had overleefd.