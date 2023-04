Treinongeluk Voorschoten lijkt veroorzaakt doordat kraan te vroeg op spoor stond

De spoorkraan die dinsdag bij het treinongeluk in Voorschoten betrokken was, zou te vroeg op of bij het spoor zijn beland. Op dat moment reden er nog treinen. Het voertuig werd even later aangereden door een vrachttrein.

Dat staat in het feitenrelaas dat ProRail heeft gedeeld met "relevante" betrokkenen en dat persbureau ANP in handen heeft.

Twee van de vier sporen op het traject waren buiten dienst voor werkzaamheden. De aannemer vroeg de treindienstleider van ProRail om 3.23 uur om het treinverkeer stil te leggen, zodat hij met zijn zogenoemde KROL kon oversteken. Die zou geantwoord hebben dat het over tien minuten mogelijk was. De aannemer zou op een telefoontje van de treindienstleider hebben gewacht.

Maar volgens ProRail is de kraan binnen dat tijdsbestek bij of op het spoor van de goederentrein terechtgekomen. "Om onduidelijke redenen komt vervolgens de KROL op of dicht bij het in dienst zijnde spoor en wordt aangereden door de goederentrein", valt te lezen in het document. "De benodigde buitendienstregeling was nog niet gerealiseerd."

Na goederentrein ontspoort intercity door botsing met kraan

Na de aanrijding met de goederentrein kwam de kraan op het spoor waar de passagierstrein in de richting van Den Haag reed. De intercity botste tegen de kraan en ontspoorde.

Bij het ongeval kwam de kraanbestuurder, een medewerker van bouwbedrijf BAM, om het leven. Zo'n dertig passagiers van de intercity raakten gewond en negentien mensen moesten naar het ziekenhuis. Door het ongeluk kunnen tot zeker 18 april geen treinen over het spoor tussen Leiden en Den Haag rijden.

Een woordvoerder van BAM laat weten "de resultaten van verdere onderzoeken af te wachten en derhalve niet in te gaan op het feitenrelaas".