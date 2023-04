Paasweekendweerbericht: Vooral op Eerste Paasdag kun je goed eieren zoeken

Zondagmiddag is het met een vest bij de hand goed toeven op het terras of in de tuin. Op Tweede Paasdag verandert het weer en neemt de kans op buien toe. Het wordt gemiddeld zo'n 15 tot 17 graden, meldt Weeronline

Op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. In Zuid-Nederland is er in de loop van de dag wel kans op een lokale regenbui. Het wordt 11 graden op de Waddeneilanden en aan de noordkust. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot een graad of 15. Met een zwakke oost- tot noordoostenwind is het heerlijk weer voor een lange wandeling of fietstocht.