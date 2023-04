Containerschip raakt net herstelde spoorbrug in Gouda na bijna vijf jaar wéér

Het containerschip Gouwenaar II is vrijdagochtend tegen een spoorbrug bij Gouda gebotst. Dat is opvallend, want dat schip voer in mei 2018 ook al tegen die brug aan. De schade van die botsing was net hersteld.

Waardoor de botsing kon gebeuren, is nog onduidelijk. Dat laat directeur Luc Smits van schipexploitant CCT, eigenaar van het betrokken schip, weten. "Ook bij ons zijn er veel vraagtekens over wat er precies is gebeurd." Volgens hem mankeerde er technisch niets aan het schip.

Dat hetzelfde schip nu opnieuw tegen dezelfde spoorbrug vaart, noemt Smits toeval. "Er was nu een andere schipper aan boord, die zeer ervaren is en meerdere keren per week daar vaart."

Een container op het schip raakte de brug. Het schip zelf is niet beschadigd, maar de container wel. Ook de net herstelde spoorbrug liep schade op. ProRail onderzoekt de schade en verwacht vrijdagmiddag meer duidelijkheid over welke herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Tot zeker zaterdagochtend kunnen er minder treinen rijden tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. Ook is er minder scheepvaartverkeer mogelijk, doordat de brug niet open kan.