Inspectie haalt arbeidsmigranten uit vervallen klooster in Valkenburg

De Arbeidsinspectie heeft vrijdag tien buitenlandse werknemers uit een voormalig klooster in Valkenburg gehaald. Ze hadden niet de juiste werkvergunning. Ook woonden en werkten ze onder heel slechte omstandigheden.

Na een melding van de gemeente Valkenburg is de arbeidsinspectie naar het voormalige klooster gegaan. De inspectie vermoedt dat er sprake is van een schijnconstructie. Negen van de tien arbeidsmigranten hadden een Pools visum, maar volgens de inspectie mogen ze niet in Nederland werken.

Negen van de arbeidsmigranten komen uit Belarus en Moldavië en een uit Polen. De werknemers vertelden slechts 800 euro per maand te verdienen voor een werkweek van vijftig tot zestig uur. Dat is vermoedelijk een overtreding van de wet minimumloon en de arbeidstijdenwet.

De inspectie ontdekte ook dat de arbeidsmigranten in heel slechte omstandigheden woonden. Zo had het kloostergebouw kapotte ramen en geen verwarming. Er was ook maar één badkamer en wc, en een gemeenschappelijke keuken met een kookplaat.