Twaalf jaar cel geëist tegen vermeende Syrische terroristenleider uit Rijssen

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twaalf jaar tegen een Syriër die leiding zou hebben gegeven aan een terroristische organisatie. De 47-jarige man werd in november 2020 opgepakt in het Overijsselse Rijssen.

Volgens het OM is er overtuigend bewijs dat de man in Syrië een belangrijke rol vervulde binnen de jihadistische groep Ahrar Al Sham. Die wordt ook in Nederland gezien als een terroristische organisatie, onder meer omdat ze burgers ontvoert, martelt en doodt.