Mensen met migratieachtergrond hebben vaker postcovidsyndroom

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het postcovidsyndroom komt vaker voor bij Nederlanders met een migratieachtergrond, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij Turkse Nederlanders ligt het risico zelfs 50 procent hoger dan bij Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Mensen met een migratieachtergrond hadden tijdens de coronapandemie al een grotere kans om besmet te raken, maar ook om op de intensive care te belanden of te overlijden.

Iemand die in zo'n situatie ziek wordt, zal daardoor minder snel thuisblijven. "Want er moet ook brood op tafel komen", zegt Agyemang.

Volgens Agyemang lijden veel mensen met langdurige klachten in stilte, "omdat men zich in deze migrantengemeenschappen niet bewust is van het bestaan van de aandoening".