Weerbericht: Wat het weer betreft is vandaag bepaald geen goede vrijdag

Wie op Goede Vrijdag aan een lang paasweekend begint, heeft het weer niet mee. Met veel bewolking en motregen wordt het een druilerige dag.

Wie 's ochtends naar buiten kijkt, zal door het weer niet direct aangespoord worden om vrolijk aan de dag te beginnen. Op de meeste plekken is het bewolkt en valt er (mot)regen.

Die bewolking blijft in de middag hangen, maar het wordt bijna overal wel droog. De temperaturen liggen tussen de 9 en 11 graden.

In het noorden volgen later op de dag een paar opklaringen. Daar steekt in de loop van de dag een frisse oostenwind op. Op andere plekken stelt de wind weinig voor.