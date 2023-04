Nog vijf gewonden van treinongeluk in ziekenhuis, van wie nog een op de ic

Vijf van de circa dertig mensen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk bij Voorschoten liggen nog in het ziekenhuis. Van die vijf ligt er nog een op de intensive care (ic). Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) donderdag.

Eén patiënt is donderdag overgeplaatst van de ic naar een verpleegafdeling in het LUMC in Leiden. In het UMC Utrecht liggen nu nog twee patiënten. Drie anderen die daar sinds het ongeluk nog lagen, zijn ontslagen.

In het HMC Westeinde in Den Haag ligt nog steeds een patiënt. De gewonde die in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda lag, is donderdag naar huis gegaan.