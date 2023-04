Vakantiehuis Langbroek was al geboekt als gijzelplek jongen (15) uit Amsterdam

De politie vermoedt dat de in januari ontvoerde jongen uit Amsterdam naar een vakantiehuis in Langbroek moest worden gebracht. Het slachtoffer zou meer weten van een woningoverval en zou op die locatie onder druk worden gezet, maar de ontvoering mislukte.

De link tussen een overval in Amsterdam en de ontvoering in diezelfde stad werd eerder al gelegd. Op 18 december zou voor tonnen aan cashgeld zijn gestolen uit een woning aan het Amsterdamse Minervaplein.

Het vijftienjarige slachtoffer van de ontvoering was die avond ook in de woning, net als drie andere tieners. Omdat de jongen kort na de overval over veel geld leek te beschikken, ontstond het vermoeden dat hij de daders van de overval heeft getipt, schrijft Het Parool.

Om die reden werd de tiener op 10 januari een bestelbus ingetrokken. Zijn gijzelnemers hoopten van hem meer informatie over de overvallers te krijgen en er moest 200.000 euro worden betaald.

Het slachtoffer werd met een list naar de bus gelokt. Toen de jongen op zijn fiets door de Amsterdamse Tweede Jan Steenstraat reed, blokkeerde een ladder zijn weg. De jongen werd gevraagd te helpen de ladder een witte bestelbus in te tillen.

Agenten benaderden bestelbus met getrokken wapens

Voor de ontvoering staan vrijdag voor het eerst vijf verdachten terecht. Een van hen is Faysal A. De 41-jarige Amsterdammer zou op 10 januari op de uitkijk hebben gestaan en een leidinggevende rol hebben gehad bij de ontvoering. Zijn advocaat wil niet ingaan op deze verdenking.

A. zou hebben toegezien hoe de jongen schreeuwend de laadruimte van de bestelbus in werd gesleurd. In het voertuig werd het slachtoffer geboeid, kreeg hij een zogenoemde gagball in zijn mond zodat hij stil bleef en kreeg hij een zak over zijn hoofd.

Een tweede verdachte zou verantwoordelijk zijn voor de vermeende bestemming van de bestelbus. In Langbroek, een dorp vlak bij Utrecht met nog geen drieduizend inwoners, was een vakantiehuis geboekt op naam van Dione H.

De ruime vrijstaande woning, waar een verblijf zonder contact met de verhuurder mogelijk was, was van 9 tot en met 13 januari gereserveerd. De politie vermoedt dat 33-jarige H. meer weet van de ontvoering. Haar advocaat Feride Tosun wil daar niets over kwijt in de aanloop naar de eerste zitting.

Door het geschreeuw van de jongen zou de bestelbus nooit in Langbroek aankomen. De politie werd gealarmeerd en na een achtervolging van nog geen uur werd het voertuig tot stilstand gebracht.

Op de A27 benaderden agenten met getrokken wapens de auto en bevrijdden ze de jongen. Naast hem in de laadruimte zaten Diego S. en Eedward N., die direct werden gearresteerd. Dat gold ook voor de bestuurder van het busje, Victor K., die ontkent ook maar iets van de ontvoeringsplannen te hebben geweten.

Foto: Politie

Eigenaar van woning ontkent iets te weten van ontvoering

Behalve naar de vermeende uitvoerders van de ontvoering doet de politie ook onderzoek naar de opdrachtgever. Een van de scenario's is dat de eigenaar van de overvallen woning aan het Minervaplein erachter zit.

Haar advocaat Geert-Iem Roos laat weten dat zijn cliënt niets te maken heeft met de ontvoering en ook geen verdachte is. Ze heeft aangifte gedaan van de woningoverval en is gehoord als getuige, maar heeft daarna niets meer vernomen.